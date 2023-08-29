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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:06
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        MALATYA (AA) - Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos'un Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlandığın belirtti.

        Türk milletinin 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan istiklal mücadelesinin tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere ulaştığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

        "26 Ağustos 1071'de Malazgirt savaşıyla Anadolu'yu yurt yapan bu millet 26 Ağustos 1922'de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun yurt kalmasını sağladı, Kocatepe'de yakılan İstiklal meşalesi tüm ülkemizi aydınlattı. Aziz milletimizin, her şeyin bittiği sanılan en zor dönemlerde dahi bağımsızlığından, bayrağından ve vatanının bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlayan bu zafer, demokrasisini ve ekonomisini güçlendirerek, bu yolda kendisini engellemeye çalışan mihrakların kurduğu tuzakları, tarih boyunca olduğu gibi bugün de birbirine kenetlenerek bozacak inanç, kudret ve kararlılığa sahip olduğunun teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu'yu canıyla kanıyla bizlere vatan kılan ve bu uğurda büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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