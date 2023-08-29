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        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:23 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:23
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        Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
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        MALATYA (AA) - Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferin 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "30 Ağustos zaferi, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği duruşun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar da 30 Ağustos zaferinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise tüm Malatyalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de esnaf ve sanatkar camiasının Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu kalmasını sağlayan şehitleri ve 30 Ağustos Zaferi'nin ruhunu asla unutmadığını ve unutmayacağını kaydetti.

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