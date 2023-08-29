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        Hasarlı evlerinin patlatıcıyla yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkılırken, ev sahipleri çalışmaları gözyaşları içinde izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:45 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:16
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        Hasarlı evlerinin patlatıcıyla yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 2 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkılırken, ev sahipleri çalışmaları gözyaşları içinde izledi.

        Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 8 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

        Binalar, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, 200 kilogram patlayıcı, 2 bin 300 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.

        - Yıkımı gözyaşları içinde izlediler

        Ev sahipleri ile yakınları binaların yıkılmasını gözyaşları içinde izledi.

        Annesinin evinin yıkımını izleyen ve kendisinin de evi ağır hasarlı olan Latife Serttaş, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

        Serttaş, "Hepimizin evleri gitti, daha borcunu ödüyorduk. Tek isteğim bir an önce evlerimizin yıkılması. Ben her gün geliyorum, evime bakıp, dönüyorum. Sabah akşam geliyorum, bir an önce yıksınlar. Artık bu binaları görmek istemiyorum. Yıkılan annemin evi, emeğimiz vardı, daha borcu bitmedi, gördükçe içimiz yanıyor. Artık yüksek bina yapmasınlar." dedi.

        Eski Yıkım Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut da Marmara Depremi'nden sonra Türkiye'de yıkım ekibinin ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

        Dernek olarak Türkiye ulusal yıkım mevzuatını oluşturduklarını aktaran Bulut, "Patlayıcı yıkımı ve birçok tekniği Türkiye'ye kazandırmak için adımlar attık. Yaşadığınız bu elim afette bunun ne kadar önemli olduğunu, sektörü geliştirdiğimiz için bize ne kadar kolaylık sağladığını görüyoruz. Dinamitli yıkım çok sayıda firmanın yapabildiği bir iş değildir, yüksek mühendislik gerektirir. Biz bunu Türkiye'ye kazandırdık, ben ekibi kutluyorum, çok başarılı bir patlatmalı yıkım yapıldı." diye konuştu.

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