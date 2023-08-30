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        Malatya'da 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:28
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        Malatya'da 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da, asayiş uygulamasında hırsızlık olaylarına karışan 11 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kentte boş kalan cadde ve sokaklarda yapılan hırsızlığın önüne geçmek amacıyla denetim yapıldı.

        Sabit noktalarda ve şok uygulamalarda yapılan çalışmalar neticesinde Hacı Abdi, Zafer, Çilesiz, Bentbaşı ve Zaviye mahallerinde hırsızlık olaylarına karışan 11 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.​​​​​​​

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