Malatya'da 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, asayiş uygulamasında hırsızlık olaylarına karışan 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kentte boş kalan cadde ve sokaklarda yapılan hırsızlığın önüne geçmek amacıyla denetim yapıldı.

Sabit noktalarda ve şok uygulamalarda yapılan çalışmalar neticesinde Hacı Abdi, Zafer, Çilesiz, Bentbaşı ve Zaviye mahallerinde hırsızlık olaylarına karışan 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.​​​​​​​