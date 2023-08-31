Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
MALATYA (AA) - Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören 4 katlı binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonucu binada hasar oluştu.