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        Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:03 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:09
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        Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        MALATYA (AA) - Malatya'da ağır hasarlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören 4 katlı binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangın sonucu binada hasar oluştu.

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