Malatya'da şehir içi yolcu minibüslerinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Giriş: 31.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:31
MALATYA (AA) - Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
M.D. idaresindeki 44 M 0208 plakalı ve Y.A'nın kullandığı 44 M 0114 plakalı yolcu minibüsleri, İnönü Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.K, H.K, A.K, S.A, K.Ç, S.Ç, M.K. ve Ş.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.