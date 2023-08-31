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        Malatya'da şehir içi yolcu minibüslerinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:31
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        Malatya'da şehir içi yolcu minibüslerinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

        M.D. idaresindeki 44 M 0208 plakalı ve Y.A'nın kullandığı 44 M 0114 plakalı yolcu minibüsleri, İnönü Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.K, H.K, A.K, S.A, K.Ç, S.Ç, M.K. ve Ş.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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