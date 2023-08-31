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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:46 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:49
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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        MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik önünde çiçeklerle karşılanan Ersoy, Vali Ersin Yazıcı ile makamında bir süre görüştü.

        Ziyarette Bakan Ersoy'a, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Kara Ölmeztoprak eşlik etti.

        Bakan Ersoy, daha sonra Sanat Sokağı'na geçerek Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafe'ye ziyarette bulundu.

        Kafede çalışan down sendromlu çocuklarla buluşan Ersoy, çocuklarla sohbet etti, çay içip kurabiye yedi.

        Down sendromlu çocuklara ne zamandır kafede çalıştıklarını soran Bakan Ersoy ile çocuklar arasında samimi diyaloglar oluştu.

        Ziyarette bazı down sendromlu çocuklar şarkı söyledi.

        İbrahim Ilkım isimli çocuk ise Bakan Ersoy'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini belirterek destek istedi. Ersoy da elinden geleni yapacağını söyledi.

        Bakan Ersoy'a kafenin çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Genel Müdürü Zerrin Palancı, yürüttükleri proje kapsamında down sendromlu 8 çocuğun kafede istihdam edildiğini, diğer down sendromlu çocukların da sosyalleşmek ve zaman geçirmek adına kafeye geldiğini anlattı.

        Bakan Ersoy, daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Gazetecilerin girişte görüntü almalarına izin verilen toplantı basına kapalı devam etti.

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