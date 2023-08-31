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        Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:14 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:14
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        Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 7 bina, patlayıcıyla kontrollü şekilde yıkıldı.

        Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan Arma Park Konutları'nda 3 bina, Bostanbaşı Konutları'nda ise 4 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

        Uzman ekipçe güvenlik önlemlerinin alındığı 14'er katlı 7 bina, 740 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü yıkıldı.

        Toplamda 350 dairenin bulunduğu binaların yıkımını ev sahipleri ve vatandaşlar da izledi.

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