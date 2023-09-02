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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:07
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        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.K. (45) idaresindeki 23 DF 938 otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde şarampole devrildi.

        Şoför ve araçta bulunan N.D.Y. (17) yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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