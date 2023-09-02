Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 12 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 12 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremler sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda huzur ile güvenin sağlanması, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla kent merkezinde sabit ile şok uygulamalar gerçekleştirildi.

        Denetimler neticesinde Hasanvarol, Bostanbaşı, Çöşnük, Cirikpınar, Kernek, Zaviye, Salköprü, Zapçıoğlu mahallelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Depremden etkilenen Malatya'da okullar yeni eğitim-öğretim sezonuna hazırla...
        Depremden etkilenen Malatya'da okullar yeni eğitim-öğretim sezonuna hazırla...
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Malatya'da pikapla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Malatya'da pikapla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Deprem bölgesindeki Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde doluluk yaklaşık y...
        Deprem bölgesindeki Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde doluluk yaklaşık y...
        Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 7 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Bakan Ersoy, Malatya'da (2)
        Bakan Ersoy, Malatya'da (2)