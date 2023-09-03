Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan halk otobüsü şoförleriyle buluştu

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, özel halk otobüsü işletmesi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Ali Acun ile özel halk otobüsü işletmesi esnafının katıldığı Zeynel Abidin Türbesi'nde düzenlenen toplantıda, şoförlerle istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay ve Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert'in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gürkan, her zaman esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

6 Şubat depremleri nedeniyle kentte altyapı ve üstyapıda tahribatlar oluştuğunu aktaran Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan depremin izlerinin silinmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını, bir taraftan da esnafın ve vatandaşın talep ve isteklerini dinlediklerini ifade etti.

Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak yasal mevzuat çerçevesinde özel halk otobüsü esnafının her zaman yanında olduklarını ve sektörün sorunlarının çözümü için gerekli desteği sağladıklarını kaydetti.