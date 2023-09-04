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        Depremden etkilenen illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:18
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        Depremden etkilenen illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı
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        MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'teki okullarda uyum eğitimi başladı.

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu'nda 2023-2024 öğretim yılı kapsamında okula gelen minik öğrenciler, okula başlamanın ilk heyecanını yaşadı.

        Öğrenciler öğretmenlerin eşliğinde konteyner sınıf içerisinde resim çizerek zaman geçirdi. Bazı veliler de çocuklarını konteyner dışında bekledi.

        İslahiye ilçesinde de uyum eğitimi başladı.

        - Malatya

        Depremin etkilediği Malatya'daki okullarda da uyum eğitimine geçildi.

        Diniye Çalık İlkokulu'nda, birinci sınıf öğrencileri velileri ile okula gelerek sınıflarına geçerken öğretmenlerin gelmesiyle veliler koridora çıktı.

        Bazı öğrencilerin anne ve babalarından ayrılmakta güçlük çektiği ve ağladığı gözlendi.

        Öğretmenler, ilk derste çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak okula ısındırmaya çalıştı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve müdür yardımcıları da okulu ziyaret ederek bilgi aldı, öğrenci ve öğretmenleri sınıflarında ziyaret edip sohbet etti.

        Milli Eğitim Müdürü Bakır, okuldaki velilerle de görüşerek süreci daha iyi yürütmek için velilerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        - Kahramanmaraş

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

        Onikişubat ilçesindeki Ayşe Gümüşer İlkokulu'na velileriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

        Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, rengarenk balonlarla süslü sınıflara alındı.

        Öğretmenleri tarafından şeker ve balon ikram edilen bazı öğrenciler anne ve babalarından ayrılmakta güçlük çekti.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesindeki Prof. Abdülkadir Karahan İlkokulu'na velileriyle gelen öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı.

        Okulun bahçesinde öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler sınıflara alındı.

        Bazı veliler de okula başlayan çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çekti.

        - Kilis

        Kilis'te de Aralık Derneği İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

        Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Bütün okullarla ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını, aksayan bir durumun olmadığını belirten Altay, "Bugün 107 ilkokulumuzda, 20 anaokulumuzda yaklaşık 5 bin 500 öğrenci uyum eğitimlerine başladı. Bunun heyecanını paylaşmak üzere bütün ekiplerimizle okullarımızdayız." dedi.

        Eğitimin verileceği okulların bakım onarımlarının yaz döneminde gerçekleştiğini aktaran Altay, yıkım kararı olan okulların birleştirilmesi, diğer okullarla eşleştirme hizmetlerinin de yapıldığını kaydetti.

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