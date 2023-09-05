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        Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, patlayıcı kullanılarak yıkılmak istenen ağır hasarlı 2 binadan biri ayakta kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:15
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        Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor
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        Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.

        Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.

        Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.

        Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.

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