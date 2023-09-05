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        Malatya'da bir kişi, kuzeni ve kuzeninin eşini silahla yaraladı

        Malatya'da bir kişi, kuzeni ve kuzeninin eşini silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 23:31 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:31
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        Malatya'da bir kişi, kuzeni ve kuzeninin eşini silahla yaraladı
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        Yeşilyurt ilçesi Çevre Yolu eski polis kantini civarında, şüpheli E.Z. (31) ile amcasının oğlu E.Z. (34) ve eşi N.Z. (35) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

        Tartışmada E.Z, silahla kuzeni ve kuzeninin eşini yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, araçla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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