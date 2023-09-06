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        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:44
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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