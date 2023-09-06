Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da, yolcu otobüsünde valizinde 3 kilo 600 gram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Giriş: 06.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:44
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kale ilçesinde durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde paketler halinde 3 kilo 600 gram skunk bulundu.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.