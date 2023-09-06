Deprem bölgesindeki İnönü Üniversitesinde kontenjan doluluğu yüzde 98,5 oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde üniversitelerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Kampüsteki 150 binanın 20'sinin depremde ağır hasar aldığını, binalardan bir kısmını yıktıklarını diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, az hasarlı binaların ise tadilatını gerçekleştirdiklerini kaydeden Kızılay, üniversite bünyesindeki hastanelerinin depremin ilk anından bu yana hizmete devam ettiğini dile getirdi.

- "28 kontenjan açtık, 725 kişi başvurdu"

Üniversitelerine depreme rağmen talebin arttığını vurgulayan Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemize yerleştirmeler önceki yıllardan daha fazla. Ön lisansta yüzde 102, lisansta ise yüzde 97,3 seviyesinde doluluk oranına ulaştık. Fakültelerimizde bir iki bölümümüz hariç neredeyse doluluk oranımız yüzde 100'ü buldu. Toplamda 354 programa öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizin yerleştirmedeki tercihleri deprem öncesinin önünde. Malatya, depremden en çok etkilenen 4 ilden biri ve kentte iki üniversitemiz var. Tıp Fakültemize yatay geçişlerde 28 kontenjan açtık, 725 kişi başvurdu. Bu bizim için çok yüksek, sürpriz bir rakam. Ayrıca deprem bölgesinde yüzde 25 ek kontenjan vardı, bu kontenjanlarda da yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştık. Deprem bölgesi olmamıza rağmen üniversitemize öğrencilerimizin rağbet ettiklerini görüyoruz. Tercihte yer aldığımızı ve yerleşme oranının da beklediğimizin çok daha üstünde olduğunu görüyoruz."

- "Depremden önceye göre daha yüksek bir yerleşme"

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitelerine yerleşme oranının yüzde 98,5 seviyesinde olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bu çok yüksek bir oran. Eylül'ün ilk haftalarında özel yetenekle aldığımız bölümler var, müracaatları başladı, onlar da yerleşecek. Arkasından uluslararası öğrenci yerleştirmeleri olacak. 8 bin 500'ün üzerinde yeni öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırmasını bekliyoruz. Toplam öğrenci sayımız 37 binin üzerinde, belki de 38 bini bulacak. Depremin etkisi, İnönü Üniversitesinde öğrenci yerleşmesinde görülmedi, tersine depremden önceye göre daha yüksek bir yerleşmeyi gördük. Yeni dönemde bizi tercih eden gençlerimize en iyi eğitimi vermeyi planlıyoruz ve o plan doğrultusunda çalışıyoruz. Öğrencilerimiz umutlarını, heyecanlarını korusunlar. Malatya'yı öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle hep beraber bu dinamizmi şehre taşıyarak kentin ayağa kalkmasında önemli bir üniversite olarak rol alacağımıza inanıyorum. Bütün gayemiz öğrencilerimize çok iyi bir eğitim vermek, bunun için bütün hazırlıkları yapıyoruz."

Kentte üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması için yetkililerle sürekli toplantılar yapıldığını anlatan Kızılay, bu konudaki çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.