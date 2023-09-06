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        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, itfaiye garajındaki araçların deprem anında hareketlenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:16
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        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı garajındaki itfaiye araçlarının hareketlenmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, deprem anında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı garajındaki araçların sallanması görülüyor.

        İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından, "7 ay önce bugün saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin etkisiyle hareketlenen yaklaşık 16 tonluk itfaiye aracı" notuyla paylaştı.

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