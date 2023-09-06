Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kazada yaşamını yitiren Hasan (53), Yağız (7) ve Mehmet Eren Çiftçi (5) için Darende'nin Balaban Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından baba ve iki çocuğunun cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenaze namazına Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anne Zemzem Çiftçi'nin (46) cenazesinin ise Şanlıurfa'daki baba ocağında toprağa verildiği öğrenildi.

        Hasan Çiftçi'nin kullandığı 44 ABT 101 plakalı otomobil, dün Erkenek Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrilmiş, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede
        Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede
        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
        7.6'lık depremde 16 tonluk itfaiye aracının sallanması kamerada
        7.6'lık depremde 16 tonluk itfaiye aracının sallanması kamerada
        Yolcu otobüsündeki uyuşturucuya 1 tutuklama
        Yolcu otobüsündeki uyuşturucuya 1 tutuklama
        Malatya'da otomobil, şarampole devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
        Malatya'da otomobil, şarampole devrildi; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında
        Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında