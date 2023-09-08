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        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı

        Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:06
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        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayınde kent genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 68'i "hırsızlık, silahlı yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama" gibi suçlardan tutuklandı, 10'u ise serbest bırakıldı.

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