Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 15 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

        Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binanın yıkımında 130 kilogram patlayıcı ve 1600 kapsül kullanıldı.

        Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, gazetecilere, depremler nedeniyle bölgede 600 bine yakın konutun yıkımının söz konusu olduğunu söyledi.

        Ağır hasarlı yapıların yıkımının riskli olduğuna dikkati çeken Kahriman, söz konusu binalarda yapılan uygulamaların zorluğunun altını çizdi.

        Patlatmayla yıkımı gerçekleştiren firma yetkilileriyle çalışanlarına teşekkür eden Kahriman, burada emek veren herkesin aslında bir nevi sosyal sorumluluk görevini de yerine getirdiğini işaret etti.

        Açıklamanın ardından bina patlatılarak yıkıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Terör suçlusu hapisten kaçtı, İngiltere alarmda
        Terör suçlusu hapisten kaçtı, İngiltere alarmda
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Rögar kapağı hırsızlıkları kamerada
        Rögar kapağı hırsızlıkları kamerada
        Tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı
        Tarım aracı devrildi, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da gölete düşen traktör vinçle çıkarıldı
        Malatya'da gölete düşen traktör vinçle çıkarıldı
        Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı
        Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı
        Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede
        Malatya'nın suyu geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede