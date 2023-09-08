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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:53
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        Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı
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        Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 15 katlı tünel kalıpla inşa edilen 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

        Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binaların yıkımı, 540 kilogram patlayıcı ve 4 bin 200 kapsül kullanılarak gerçekleştirildi.

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