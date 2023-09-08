Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı.
Giriş: 08.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:53
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 15 katlı tünel kalıpla inşa edilen 2 binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.
Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binaların yıkımı, 540 kilogram patlayıcı ve 4 bin 200 kapsül kullanılarak gerçekleştirildi.