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        Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:00
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        Malatya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Kiltepe Mahallesi Ayverdi Sokak'ta T.G. (19) ile Ali Korkmaz (35) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ali Korkmaz ile yanındaki F.T. (20) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Ali Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hastaneye kaldırılan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Polis ekipleri, şüpheli T.G'yi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.

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