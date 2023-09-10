Darende Kaymakamı Şeref Gülyer basın mensupları ile bir araya geldi Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Makamında gazetecileri kabul eden Gülyer, tarihi ve turistik yerleriyle öne çıkan Darende'ye atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Haber alma hakkının vatandaşın en önemli haklarından olduğunu ifade eden Gülyer, basının bu anlamda kamu yararına çalıştığını belirtti.

İlçenin sorunları hakkında basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunmak ve gazetecilerin sorunlarını dinlemek istediğini kaydeden Gülyer, "Darende'nin tanıtımı noktasında da yerel basınımıza büyük görevler düşüyor." dedi.

Gazeteciler de Kaymakam Gülyer'i yeni görevi dolayısıyla kutlayarak görevinin hayırlı olmasını diledi.