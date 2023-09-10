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        Battalgazi'de mahalle yolları asfaltlanıyor

        Battalgazi Belediyesi ekipleri, kırsal Hisartepe Mahallesi'nde 3750 metrelik asfalt çalışması yaparak mahalledeki yol sorununu çözüme kavuşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:58
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        Battalgazi'de mahalle yolları asfaltlanıyor
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü personeli, mahalledeki yol çalışmaları kapsamında 2750 metrelik birinci kat sathi asfalt serimi, 1000 metre sıcak asfalt serimi ve bozulan yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

        Mahalle içerisinde yoğun bir çalışma yapan ekipler, kısa sürede çalışmaları bitirerek yolu araç trafiğine hazır hale getirdi.

        Mahalledeki asfalt sorunu ortadan kaldırılırken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hisartepe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyerek altyapısı tamamlanan mahallelerde kış ayı gelmeden üstyapı çalışmalarını bitireceklerini ifade etti.

        Bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan da hizmete devam ettiklerini kaydeden Güder, "Şu an bulunduğumuz noktalar Malatya'mızın yüksek yerleri ve kış ayında buralarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu bölgelere kış daha erken geliyor. Bizler de kış ayında bu sıkıntıların yaşanmaması adına çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından evleri ağır hasar alan bazı vatandaşlarımız, kırsaldaki evlerine yerleştiler. İnsanlar taşraya gidince hizmeti burada da vatandaşlarımızla buluşturmak adına ciddi gayretler sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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