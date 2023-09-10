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        Malatya'da öğrenci ve öğretmenlere bir hafta toplu taşıma ücretsiz

        Malatya'da yarın açılacak eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir hafta öğrenci ve öğretmenlere belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:51
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        Malatya'da öğrenci ve öğretmenlere bir hafta toplu taşıma ücretsiz
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın yeni eğitim öğretim yılının açılacağı belirtilerek, "11 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Büyükşehir Belediyemize ait olan toplu taşıma araçlarımız 1 hafta süre ile ücretsiz olacaktır. Tüm eğitim camiasına başarılı bir dönem diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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