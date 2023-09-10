Malatya'da öğrenci ve öğretmenlere bir hafta toplu taşıma ücretsiz
Malatya'da yarın açılacak eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir hafta öğrenci ve öğretmenlere belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi.
Giriş: 10.09.2023 - 19:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:51
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın yeni eğitim öğretim yılının açılacağı belirtilerek, "11 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Büyükşehir Belediyemize ait olan toplu taşıma araçlarımız 1 hafta süre ile ücretsiz olacaktır. Tüm eğitim camiasına başarılı bir dönem diliyoruz." ifadesi kullanıldı.