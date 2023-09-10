MİAD Konteyner Kent'te Sünnet ve Çocuk Şenliği düzenlendi Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından MİAD Konteyner Kent'te düzenlenen Sünnet ve Çocuk Şenliği'nde 26 çocuk sünnet ettirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan MİAD Başkanı Yunus Akdaş, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen memleketi Malatya'da, depremzedelerle beraber, dayanışma içinde olmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz her zaman Malatya'nın yanındayız, yanında da olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun burayı bize tahsis ettikten sonra altyapısını yaptı. Çocuk parklarımızı, spor tesislerimizi ve en önemlisi sahamızı asfaltladı. Bugün 26 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Çocuklarımıza eğlence düzenliyoruz. İnşallah çocuklarımız mutlu oldukları sürece biz onlarla ilgili burada eğitim noktasında takviye edebileceğimiz, ileriye gidebilecekleri çalışmalar da yapacağız." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kent merkezinde 73 konteyner kent olduğunu, bunların tamamının altyapısını ve asfaltlama işlemlerini yaptıklarını aktardı.

6 Şubat'tan bu yana 7 gün 24 saat esaslı çalıştıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"İnşallah Malatya'mızı kendi küllerinden ayağa kaldıracağız. Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğimiz sorunlarda şehrin yerinden dönüşümü noktasında düşüncemizi her platformda ve depremin ilk gününden beri ifade ettik. Ve bugün yerinde dönüşüm projesi onaylandı. İnşallah vatandaşlarımızın sağlık ve huzurla yeniden evlerine kavuşmaları için gayret göstereceğiz."