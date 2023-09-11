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        Malatya'da konteynere giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'da çarptığı konteynere giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:25
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        Malatya'da konteynere giren otomobilin sürücüsü yaralandı
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        A.B'nin kullandığı 44 ABM 244 plakalı otomobil, Çilesiz Mahallesi Seyhan Semercioğlu Caddesi'nde konteynere çarptı.

        Konteynerin içerisine giren araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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