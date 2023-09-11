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        Darende ilçesinde eğitim öğretim yılı başladı

        Malatya'nın Darende ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:22
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        Darende ilçesinde eğitim öğretim yılı başladı
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        İlçedeki okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler, sabah saatlerinden itibaren ilk gün heyecanı yaşadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Hacı Hasan Başer Ortaokulundaki törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

        Öte yandan polis ekipleri, okul önlerinde tedbir alarak servis denetimi yaptı.

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