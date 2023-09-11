Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 çuvalın içerisinde 15 paket halinde 46 kilo 385 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 685 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.