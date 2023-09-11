Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 385 gram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Malatya'nın Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 çuvalın içerisinde 15 paket halinde 46 kilo 385 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin 685 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Kamyonetteki 46 kilo esrara 3 tutuklama
        Kamyonetteki 46 kilo esrara 3 tutuklama
        Malatya'da okul servislerini denetlendi
        Malatya'da okul servislerini denetlendi
        Darende ilçesinde eğitim öğretim yılı başladı
        Darende ilçesinde eğitim öğretim yılı başladı
        Malatya'da konteynere giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da konteynere giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da eğitim öğretim yılı açılış...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da eğitim öğretim yılı açılış...
        MİAD Konteyner Kent'te Sünnet ve Çocuk Şenliği düzenlendi
        MİAD Konteyner Kent'te Sünnet ve Çocuk Şenliği düzenlendi