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        Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkılacak

        ORHAN YOLDAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da, 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:05
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        Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkılacak
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        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 36 binden fazla bina da ağır hasar aldı.

        Kentin dört bir yanında ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken yüksek katlı binalarda ise patlayıcı kullanılıyor.

        Yeşiltepe Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak 15 Eylül'de yıkılacak.

        Patlayıcı uzmanı Mehmet Güler, AA muhabirine, yurt içinde alanında uzman ekiple patlayıcı kontrollü yıkım yaptıklarını anlattı.

        Patlayıcıyla bina yıkımlarının uzmanlık gerektirdiğini anlatan Güler, "Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de patlayıcı maddeyle kontrollü yapı yıkıyorum, 15 yılda gerçekleştirdiğim yıkımdan daha fazlasını Malatya'da yaptım, 26 yapının yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

        Yeşiltepe Mahallesi'nde 15 katlı binaların depremlerde ağır hasar aldığını, bu binaların tünel kalıp sistemiyle yapıldığı için patlatmasının da daha zor olduğunu dile getiren Güler, şöyle konuştu:

        "Bunları yıkmak diğerlerine göre daha zor, daha hassas hesaplar gerekiyor. Bu binanın olduğu yere çökertilmesi mümkün değil, çünkü perde sistemiyle inşa edildiği için yatırılacak. 85'in üzerinde bir ekiple çalışıyoruz. Dizaynı, mühendisliği, işaretlemeyi, delinecek yerleri belirleyen, delikleri delen, bu deliklerin derinliklerini kontrol eden, patlayıcı maddenin miktarı, gecikme aralıkları bunların hepsi bilimsel metotlarla hesaplanıyor. Sonrasında patlayıcıları yerleştirerek, yıkıma geçiyoruz. Bina başına 3 bin delik açılacak. Yirmi santimlik delikler olduğu için patlayıcı miktarı az az konulacak. Bina başına yaklaşık 150 kilogram patlayıcı hesapladık."

        - İlk kez bu kadar çok bina aynı anda yıkılacak

        Türkiye'de yaklaşık 11 yıl önce Ankara'da 4, İstanbul'da da 4 binanın patlayıcı kullanılarak yıkıldığını aynı anda 9 binanın ilk kez yıkılacağını vurgulayan Güler, "Aynı şehirde 9 binayı, hele tünel kalıpla yapılan binayı patlayıcıyla yıkmak hiç olmadı, bu da bir ilk olacak. Hesaplamalar doğrultusunda başarılı sonuç alacağız." dedi.

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