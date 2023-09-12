Malatya'da bir binanın tadilatı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'da bir binanın tadilatı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 12.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:01
Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi'ndeki depremde hafif hasar alan bir sitenin onarımı için birinci kata kadar kurulu bulunan iskele devrilerek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.C. ile M.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.