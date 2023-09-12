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        Malatya'da drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza

        Malatya'da drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:34
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        Malatya'da drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza
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        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Sanayi Sitesi civarında, sokak ortasında drift yaptığı görüntülerle açık bir şekilde anlaşılan bir araç tespit ederek, bu kişiye ulaştı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Ehliyetsiz araç kullanmak" ile "Drift atmak" maddelerini ihlal etmesi sebebiyle toplam 28 bin 532 lira, ayrıca araç sahibine de "Ehliyeti olmayan kişiye araç kullandırmak" gerekçesiyle 8 bin 190 lira ceza uygulandı.

        Öte yandan kent merkezinde durdurulan bir araçta ise manifoldlu, kumandalı egzoz tertibatı bulunduğu tespit edilerek, sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesi gereğince 4 bin 64 lira ceza verildi.

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