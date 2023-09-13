Kale ve Darende'de İlköğretim Haftası kutlandı

Kale Kaymakamlığı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut’un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında tören, İzollu İlköğretim okulunda devam etti.

İzollu İlköğretim okulunda sınıfları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, geleceğin teminatı olan çocukları yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek, "Çocukları yollarının aydınlanmasını sağlamamız için çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Varlığımızı ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmanın ilk şartı, milletine, devletine, bayrağına ve tarihine bağlı nesiller yetiştirmek. " diye konuştu.

Darende ilçesinde ise Cumhuriyet İlkokulunun bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Şeref Gülyer, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Gülyer, çocukların milli duygu ve bilinçle yetişmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Belediye Başkanı İsa Özkan da depremden etkilenen ilçede herhangi bir aksama yaşanmadan eğitim ve öğretimin devam ettiğini bildirerek, ülkenin daha iyi yerlere gelebilmesinin eğitim sayesinde olacağını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de 34 eğitim kurumunda 4 bin 600 öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, 460 öğretmen ve 41 personelle öğrencilere en güzel eğitimi ve hizmeti vermek için hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okuyup çeşitli oyunlar sergiledi. Birinci sınıf öğrencilerine dördüncü sınıf öğrencileri tarafından hoş geldin çiçeği takdim edildi.