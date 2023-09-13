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        AK Parti İl Başkanı Gören, Darende'de muhtarlarla bir araya geldi

        –AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Darende'de muhtarlarla toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:15
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        AK Parti İl Başkanı Gören, Darende'de muhtarlarla bir araya geldi
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        Zaviye Mahallesi'ndeki Çokyaşar Mahalle Konağı'nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Gören, ilçelerdeki ilk muhtarlar toplantısını Darende'de yaptıklarını söyledi.

        Muhtarların sıkıntılarını ve önerilerini dinlediklerini, AK Parti iktidarında çözülmeyecek hiçbir problemin olmadığını kaydeden Gören, "Burada her muhtarımız mahallesiyle ilgili konuları tek tek dile getirdi. Konularla ilgili karşılıklı değerlendirme fırsatı yakaladık. Faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah değerli muhtarlarımızın özverili katkılarıyla tüm mahallelerimizin olası sorunlarını çözmek için el birliğiyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da görev süresince yaptığı hizmetleri anlattı.

        Özkan, belediyenin İller Bankasından gelen payının yüzde 40'nın personele, yüzde 60'ının ise hizmetlerde kullandıklarını belirterek,"Hizmete geldiğimiz 2019 yılından bugüne Kovid-19, ekonomik kriz ve deprem felaketi yaşadık. Bu süreçte belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde hizmet etmeye çalıştık. Bugüne kadar 26 mahallemizde parke taşı, altyapı ve içme suyu çalışmasını yaptık." diye konuştu.

        Toplantıda söz alan muhtarlar ise alt ve üst yapı, içme suyu sorunlarını ileterek çözüm beklediklerini ifade etti.

        Toplantının ardından Gören ve beraberindekiler, ilçeye yeni atanan Kaymakam Şeref Gülyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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