Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Konteyner Kent sakinleri, kışın tüketmek üzere domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutmaya başladı. Depremzedeler, hazırladıkları sebzeleri, konteyner kentteki evlerin önünde bulunan masa üzerinde ya da tellere asarak kurutup kışa hazırlık yapıyor.

Konteyner Kent sakinlerinden Yüksel Gürbüz, AA muhabirine, depremlerde evinin yıkıldığını ve konteynerde yaşamaya başladığını belirtti.

Hayatın sürdüğünü, hayatta oldukları için mutluluk yaşadıklarını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Temelli Mahallesi'nde bulunan ve kiracılarımızın oturduğu evimiz yıkıldı. Fahri Kayan Mahallesi'ndeki evimiz de bir hafta içerisinde ekiplerce yıkılacak. Eşimle burada yaşıyoruz. Bakalım nereye kadar bu şekilde yaşayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."