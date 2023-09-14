Malatya'da seyir halindeki otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 14.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:16
M.A. idaresindeki 44 AAL 582 plakalı otomobil, Bostanbaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile eşi S.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.