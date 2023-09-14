Malatya'da itfaiye eri kuyudan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı
Malatya'da bir itfaiye eri, 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı.
Giriş: 14.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:47
Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Pesenler küme evleri mevkisinde su kuyusundan köpek sesi duyulması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.
3 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtaran itfaiye erlerinden biri hayvan tarafından ısırıldı.
Battalgazi Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan itfaiye eri taburcu edildi.