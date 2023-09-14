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        Malatya'da itfaiye eri kuyudan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı

        Malatya'da bir itfaiye eri, 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:47
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        Malatya'da itfaiye eri kuyudan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı
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        Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Pesenler küme evleri mevkisinde su kuyusundan köpek sesi duyulması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.

        3 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü 15 metre derinlikteki su kuyusundan kurtaran itfaiye erlerinden biri hayvan tarafından ısırıldı.

        Battalgazi Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan itfaiye eri taburcu edildi.

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