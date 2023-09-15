Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.

        Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.

        Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

        Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Malatya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Malatya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da firari 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Malatya'da firari 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Malatya'da itfaiye eri kuyudan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı
        Malatya'da itfaiye eri kuyudan kurtardığı köpek tarafından ısırıldı
        Malatya'da seyir halindeki otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da seyir halindeki otomobil alev aldı, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında
        Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında