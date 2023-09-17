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        Malatya'da polis ekipleri okulların açılmasıyla trafik denetimlerini arttırdı

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, okulların açılmasıyla kent merkezinde artan araç ve yaya trafiğine yönelik denetimler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:33
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        Malatya'da polis ekipleri okulların açılmasıyla trafik denetimlerini arttırdı
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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, okulların açılmasıyla kent merkezinde artan araç ve yaya trafiğine yönelik denetimler yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremi sonrası yıkımların en çok olduğu bölgelerden Malatya şehir merkezinde iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının trafikte yoğunluğu artırması nedeniyle denetimlerini artıran ekipler, ana caddeler ve ara sokaklarda hatalı park etme başta olmak üzere yoğunluğu artıran tüm etkenlere karşı denetim ve uyarı faaliyetlerine ağırlık verdi.

        Aktif ekip ve personel sayılarında artışa gidilerek okul giriş çıkış saatleriyle yoğunluğun olduğu akşam eve dönüş saatlerinde ilave tedbirler alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve servis şoförlerine bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

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