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        Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

        Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:11
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        Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
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        Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı.

        Kale Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Polattimur, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini korumak için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda fiziksel olarak zarar gören Türk ulusunun gazilerin gününü kutladı.

        Törene Kaymakam Mustafa Aksoy, Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Darende

        Darende Kaymakamlığı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

        Törende bir konuşma yapan Asteğmen Abdullah Gül, Gaziler Günü'nün, aziz Türk milletine ve vatanına hizmet eden gazilerin şeref günü olduğunu söyledi.

        Kıbrıs Gazisi Mustafa Mert de kan dökülen vatan topraklarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından kutsal bir emanet olarak korunacağını dile getirdi.

        Protokol üyeleri, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

        Törene Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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