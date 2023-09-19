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        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:13
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        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 611 uyarıcı hap, 17,27 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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