Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 611 uyarıcı hap, 17,27 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.