Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Malatya'nın Darende ilçesinde 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada peçete içerisine sarılı 16 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan A.U. ile E.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.