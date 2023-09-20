Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        M.A'nın kullandığı 44 AAG 902 plakalı otomobil, H.T. yönetimindeki 44 ADL 230 plakalı otomobil, Ö.Ç. yönetimindeki 34 DZ 6546 plakalı minibüs ve E.D'nin kullandığı 44 FY 845 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı viyadüğünde çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden E.D. ile araçlardaki Ş.K (50), Ş.T (54), H.K. (31) ve H.G. (43) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya ça...
        Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya ça...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Malatya'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
        Malatya'da 12 tüfek, 35 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da 12 tüfek, 35 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Malatya'da 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı