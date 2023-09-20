Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da eski vagonlar üniversite personeline ev oluyor

        AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryollarının tahsisi ile eski vagonların geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürülüp İnönü Üniversitesi personelinin hizmetine sunulduğu Vagon Kent'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da eski vagonlar üniversite personeline ev oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryollarının tahsisi ile eski vagonların geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürülüp İnönü Üniversitesi personelinin hizmetine sunulduğu Vagon Kent'i ziyaret etti.

        Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, İnönü Üniversitesi, Makine ve Kimya Endüstrisi, Devlet Demiryolları ve Arçelik işbirliğiyle hurda vagonların geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürülüp, doktorların kullanımına sunulacağı Vagon Kent alanında incelemelerde bulundu.

        90 vagondan oluşan Vagon Kent evlerini gezen Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan bilgi aldı.

        Amaçlarının şehri en hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırmak olduğunu belirten Tüfenkci, 6 Şubat depremiyle birlikte Malatya'nın en ağır hasar alan illerin başında geldiğini, bir yandan şehirde yıkımlar devam ederken, bir yandan da toplu konutların yükseldiğini kaydetti.

        Depremde üniversitenin de hasar aldığına dikkat çeken Tüfenkci, şunları aktardı:

        "Rektör hocamızın gayretleriyle az hasarlı olan binaların tadilatları yapılıyor. Ağır hasarlı olup yıkılacak binalarımız var. En önemlisi bu şehirde yaşayan öğretim görevlilerimizin, hocalarımızın, hatta öğrencilerimizin de barınma ihtiyaçlarını gidermek gerekiyor. Makine ve Kimya Endüstrisi ve Devlet Demiryolları'mız ile hurda vagonların geri dönüşümleriyle değerlendirilmesi noktasında ciddi destek veren Arçelik ailesine, Koç ailesine teşekkür ediyoruz. Vagon evler bir ailenin yaşamını rahatlıkla idame ettirebileceği şekilde dizayn edilmiş. Burada görev yapan hocalarımızın da en azından gönül rahatlığıyla kalacakları barınma alanlarını temin etmiş oluyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…

        Benzer Haberler

        Malatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine tesl...
        Malatya'da itfaiyeciler depremde enkazdan çıkan özel eşyaları sahibine tesl...
        Malatya'da yıkımı yapılan binaların enkazı kalktıkça boş alanlar büyüyor
        Malatya'da yıkımı yapılan binaların enkazı kalktıkça boş alanlar büyüyor
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya ça...
        Deprem sonrası "ölü" olarak kayıtlara geçen kadın yaşadığını ispatlamaya ça...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı