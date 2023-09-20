Malatya'da eski vagonlar üniversite personeline ev oluyor AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryollarının tahsisi ile eski vagonların geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürülüp İnönü Üniversitesi personelinin hizmetine sunulduğu Vagon Kent'i ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryollarının tahsisi ile eski vagonların geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürülüp İnönü Üniversitesi personelinin hizmetine sunulduğu Vagon Kent'i ziyaret etti.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, İnönü Üniversitesi, Makine ve Kimya Endüstrisi, Devlet Demiryolları ve Arçelik işbirliğiyle hurda vagonların geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürülüp, doktorların kullanımına sunulacağı Vagon Kent alanında incelemelerde bulundu.

90 vagondan oluşan Vagon Kent evlerini gezen Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan bilgi aldı.

Amaçlarının şehri en hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırmak olduğunu belirten Tüfenkci, 6 Şubat depremiyle birlikte Malatya'nın en ağır hasar alan illerin başında geldiğini, bir yandan şehirde yıkımlar devam ederken, bir yandan da toplu konutların yükseldiğini kaydetti.

Depremde üniversitenin de hasar aldığına dikkat çeken Tüfenkci, şunları aktardı:

"Rektör hocamızın gayretleriyle az hasarlı olan binaların tadilatları yapılıyor. Ağır hasarlı olup yıkılacak binalarımız var. En önemlisi bu şehirde yaşayan öğretim görevlilerimizin, hocalarımızın, hatta öğrencilerimizin de barınma ihtiyaçlarını gidermek gerekiyor. Makine ve Kimya Endüstrisi ve Devlet Demiryolları'mız ile hurda vagonların geri dönüşümleriyle değerlendirilmesi noktasında ciddi destek veren Arçelik ailesine, Koç ailesine teşekkür ediyoruz. Vagon evler bir ailenin yaşamını rahatlıkla idame ettirebileceği şekilde dizayn edilmiş. Burada görev yapan hocalarımızın da en azından gönül rahatlığıyla kalacakları barınma alanlarını temin etmiş oluyoruz."