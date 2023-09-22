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        Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da ruhsatsız 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:24
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        Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da ruhsatsız 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kente ruhsatsız silah getirildiği bilgisi edindi.

        İl dışından kargoyla gönderilen silahları ele geçiren polis, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Operasyonda 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca, 620 bin gümrük kaçağı makaron, 60 bin dal doldurulmuş gümrük kaçağı makaron, 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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