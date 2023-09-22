Malatya'da ruhsatsız 24 silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da ruhsatsız 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da ruhsatsız 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kente ruhsatsız silah getirildiği bilgisi edindi.
İl dışından kargoyla gönderilen silahları ele geçiren polis, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Operasyonda 10 pompalı tüfek, 13 seri atış yapan otomatik tüfek, 1 tabanca, 620 bin gümrük kaçağı makaron, 60 bin dal doldurulmuş gümrük kaçağı makaron, 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.