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        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:47
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        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.G. bacağından, R.S. ise ayağından yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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