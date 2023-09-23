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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı Özarslan, partisinin Malatya İl Kongresi'ne katıldı

        MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Cumhur ittifakı adaylarının yerel seçimlerde muhalefetin elindeki bütün belediyeleri kazanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:22
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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı Özarslan, partisinin Malatya İl Kongresi'ne katıldı
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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Cumhur ittifakı adaylarının yerel seçimlerde muhalefetin elindeki bütün belediyeleri kazanacağını söyledi.

        MHP Malatya Olağan İl Kongresi, bir otelde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yaptığı kongreye tek listeyle gidildi, mevcut başkan Gökhan Gök yeniden aday oldu.

        Burada konuşan Özarslan, genel seçimlerde çıkan tablonun yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiğini belirtti.

        2024 yerel seçimlerini önemsediklerini, 2019'dan bu yana muhalefetin elinde olan belediyelerin, büyükşehirler başta olmak üzere yönetim krizi içinde olduğunu aktaran Özarslan, "Bu belediyelerin başındakiler başta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları olmak üzere hepsi kişisel, kurumsal, siyasi kariyer hesabı yaptıkları için belediye başkanlığını unutmuş durumdalar. Vatandaşlara hizmet götürmek, asgari ihtiyaçları gidermek gibi şehri güzelleştirmek, yeni ufuk katmak, yeni projeler hayata geçirmek gibi dertleri yor." diye konuştu.

        Parti olarak temel hedeflerinin sahip oldukları belediyeleri korumak olduğunu aktaran Özarslan, şöyle devam etti:

        "Üç hilalli belediyelerde üç hilalin dalgalanmasını sağlamak birinci hedefimiz, ikinci hedefimiz üç hilalli belediyelerin sayısını arttırmak. Yani üretken belediye anlayışını hizmete susamış illeri, ilçeleri, beldeleri partimizin belediyesi haline getirerek, vatandaşımıza gereken hizmeti götürmek. Üçüncü hedefimiz başta muhalefetin elindeki 11 büyükşehir olmak üzere, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri Cumhur İttifakına bünyesine katmak. AK Parti'nin 7 Ekim'deki Olağanüstü Kurultayından sonra bu süreç hızlanacak, ittifak nerelerde, nasıl olacak buna göre şekil alacak. Cumhur İttifakı adayları, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere alacak. "

        MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile yeniden il başkanlığına aday olan Gökhan Gök selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından seçime geçildi.

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