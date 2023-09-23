Ambulans helikopter Malatya'da kalp krizi geçiren kişi için havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 23.09.2023 - 18:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:03
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine başvuran İ.D'nin (68) kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Durumun 112 Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter sevk edildi.
İ.D, ilçe stadına inen helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.