CHP Grup Başkanvekili Başarır, partisinin Malatya İl Kongresi'nde konuştu:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na televizyonda, kongrelerde, sokakta, il teşkilatlarında hiç kimseye saygısızlık yaptırmam. Bu partinin bir demokrasi geleneği var." dedi.

Başarır, CHP Malatya İl Başkanlığının, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağan kongresinde divan başkanlığı yaptı.

Mevcut İl Başkanı Barış Yıldız ve Yunus Gök'ün aday olduğu kongrede konuşan Başarır, iki büyük depremde büyük acılar yaşayan Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Parti olarak kurultaya gittiklerini, ilçe kongrelerini yaptıklarını ve il kongrelerinin sürdüğünü dile getiren Başarır, şöyle konuştu:

"Genel başkanımızı seçeceğiz. Biz oydu, buydu ya da işte keskin bir şekilde mücadele edip kavga edecek insanlar değiliz. Ben partinin Grup Başkanvekiliyim. Burada söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na televizyonda, kongrelerde, sokakta, il teşkilatlarında hiç kimseye saygısızlık yaptırmam. Bu partinin bir demokrasi geleneği var. Biz bir AKP, bir MHP değiliz. Kuruluş amacımız bu ülkeye demokrasiyi, çok sesliliği getirme. Kaybedeceğimizi bile bile çok partili hayata geçip gönül rahatlığıyla iktidarı Adnan Menderes'e vermiş bir partinin milletvekiliyim ben. Zaten bu nezaketi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gösteriyor. Aday olan, olmak isteyen arkadaşlar, zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Bülent Ecevit, Sayın İsmet İnönü... Onları var eden şey bu nezaketleri, bu demokrasiye olan inançları. Ama görüyorum ki 'o değişimci, o genel merkezci', hayır öyle bir ayrım yok arkadaşlar. Bak burada iki tane pırıl pırıl aday yarışacak ve biri kazanacak. Birisi Barış'ı, birisi Yunus'u destekleyecek ve buradan kol kola çıkacağız. Ama 'niye aday oldu' deme hakkımız yok kimseye bizim."

- "Herkes kurultaydaki sonuca saygı gösterecek"

CHP'nin 5 Kasım'da kurultay yapacağını anımsatan Başarır, "Genel Başkanımızla beraber yarışacak arkadaşlara hepimiz kucak açıp demokrasi çerçevesinde alkış tutmalıyız. Ha şunu söylüyorlar 'Genel Başkan kazanırsa şu olur, değişimciler kazanırsa bu olur.' Hayır arkadaşlar herkes kurultaydaki sonuca saygı gösterecek. Kurultaydan çıkan arkadaşımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturacak. Biz saygı duyacağız." dedi.

Geçmişi bırakıp geleceğe bakmak gerektiğini ifade eden Başarır, "Geçmişte o oldu, bu oldu, şu oldu. Ama oldu, doğru. Biz geleceğe bakalım. Biz bundan sonrasına bakalım. Partiyi kesin belirlenmiş, hukuk kuralları kurtarır. Yoksa Abdullatif Şener örneğini, Bekaroğlu örneğini, buna benzer örnekleri görürsünüz. O yüzden benim sizden isteğim, örgütlerimden isteğim, delegelerimden isteğim bugün buradan çıkacak Malatya kurultay delegelerimden isteğim birilerine razı olmayın lütfen. 'Özgür Özel'ci, Kemal Kılıçdaroğlu'cu.' Hayır, öncelikle hepimiz Mustafa Kemal'ciyiz. Taraf olacağınız tek konu bu partiye barışı, huzuru, demokrasiyi getirmek olsun. Ayrışmak değil." diye konuştu.