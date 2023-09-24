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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:38
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonda, 1076 uyuşturucu hap, 601 gram esrar, 195 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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